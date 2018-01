Američan, ki je bil član zlate generacije najhitrejšega športa na svetu, je vpisal zmage na najrazličnejših avtomobilističnih preizkušnjah. Ob Mariu Andrettiju in Juanu Pablu Montoyji je edini dirkač, ki je zmagal v formuli 1, seriji Indy in tudi v Nascarju, kar mu je uspelo kot prvemu, še pred omenjenima šampionoma.

Američan je bil prvi, ki je vozil z integrirano dirkaško čelado, ki je prekrivala celoten obraz in je nudila popolno zaščito avtomobilističnim dirkačem v formuli 1. Ta čelada je dobila tudi funkcijo, da prepreči, da bi voznik vdihoval strupene pline, nudila pa je tudi zaščito pred opeklinami. V tistem obdobju so so vsi vozili z ovratniki negorljivega perila, pritrjenimi čez usta, in motociklističnimi očali čez odprto čelado.

Gurney je bil prav tako začetnik danes ustaljene prakse, ko zmagovalci dirk s šampanjcem poškropijo navzoče na in ob zmagovalnem odru. To zdaj že tradicionalno proslavljanje zmag je začel leta 1967, ko je dobil dirko 24 ur Le Mansa skupaj z A.J.-jem Foytom.

Ameriški dirkač je zmagal na sedmih dirkah serije Indy, dobil je tudi pet dirk serije Nascar ter štiri dirke v formuli 1. V formuli 1 je vozil za Ferrari, BRM, Lotus, Brabham, McLaren in Eagle.

Pri Eaglu je šlo za njegov lasten bolid, lastne zasnove, z barvami ekipe AAR (ikone ameriških dirk All American Racers). Veliko delov je bilo narejeno iz lahke magnezijeve zlitine, bolid pa je bil ukrojen oziroma zasnovan in prirejen prav njegovi postavi. Gurney je bil višji od 1,9 metra.

Ob številnih dosežkih je bil tudi inovator. Izumil je po njem poimenovani Gurneyjev profil, pritrjen na zadnjem delu stabilizatorja za povečanje aerodinamičnega oprijema.