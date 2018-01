Kot so danes sporočili iz ministrstva za okolje in prostor, je bila akcija usmerjena zlasti v večje zavezance za rabo vode iz globokih termalnih vodonosnikov Murske in Krške kotline. »Tukaj namreč obstaja tveganje, da cilji doseganja dobrega količinskega stanja teh vodonosnikov ne bodo doseženi, saj se gladine teh vodonosnikov namreč na več mestih merjenja znižujejo,« so zapisali.

Preverjali so zlasti tiste zahteve, ki so ključne, da ne pride do prekomernih odvzemov vode, ter tudi plačevanje okoljskih dajatev za rabo vode, zahteve glede količine odpadne vode, zahtevo za doseganje 70-odstotnega izkoristka toplotne energije odvzete vode ter zahteve glede skrbi za objekte in naprave za rabo vode. Preverili so spoštovanje zahtev 11 koncesijskih uredb, s katerimi se dovoljuje rabo vode za potrebe kopališč, stekleničenje in ogrevanje iz skupno 30 vrtin. Največja težava so meritve količine odvzete vode in spremljanje stanja podzemnih vodonosnikov, so ugotovili. V sedmih primerih zavezanci niso zagotavljali rednega spremljanja odvzetih količin vode na vsaki vrtini z ustreznim merilnikom pretoka vode in elektronskim zapisovanjem na način, da se lahko trenutna količina in skupna odvzeta količina podzemne vode kadar koli preverita.