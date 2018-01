Kot je na današnji novinarski konferenci predstavil Jakob Počivavšek, je stavko za 24. januar doslej napovedalo 16 sindikatov, protestni shod, ki bo na dan stavke pred vladno stavbo, pa bo podprlo 22 sindikatov javnega sektorja iz dejavnosti državne uprave, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, kulture, okolja, obrambe, socialnega varstva, socialnega zavarovanja, pravosodja in poklicnega gasilstva. Od vlade zahtevajo ustrezno ovrednotenje dela v okviru enotnega plačnega sistema, upoštevajoč načelo enakega plačila za primerljivo delo, in odpravo še preostalih varčevalnih ukrepov, ki so bili uveljavljeni v času krize.

Vlada po navedbah Počivavška ni pripravljena odpraviti neustreznega vrednotenja delovnih mest za zaposlene nad 26. plačnim razredom in se ni pripravljena pogajati o odpravi plačnih nesorazmerij, ki jih je povzročila s sklepanjem dogovorov in višanjem plač posameznim skupinam zaposlenih v javnem sektorju. Trditve ministra za javno upravo Koprivnikarja, da si vlada prizadeva za ohranitev enotnega plačnega sistema, so tako zgolj prazne besede, saj so ravnanja vlade drugačna, je ocenil Počivavšek.