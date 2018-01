Na zadnjem treningu slovenske izbrane vrste, ki jo danes čaka dvoboj proti Nemčiji in nova priložnost za prvi točki v Zagrebu, je Nik Henigman nerodno doskočil na iztegnjeno nogo in utrpel poškodbo kolena. Takojšnje preiskave z ultrazvokom in kasneje z magnetno resonanco, so pokazale, da ne gre za poškodbo hujše narave, je pa član Rika Ribnice že zaključil z nastopi na evropskem prvenstvu in bo začel z rehabilitacijo za čim prejšnjo vrnitev na igrišča. Selektor Veselin Vujović bo na tekmi z Nemčijo dal priložnost Gregorju Potočniku.