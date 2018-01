Ponoči se bo od od zahoda prehodno povsod pooblačilo, v zahodnih in ponekod v osrednjih ter južnih krajih se bodo začele pojavljati manjše padavine. Razen ob morju bo rahlo snežilo, do jutra se bo meja sneženja že nekoliko zvišala. Ponekod bo začel pihati jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, na Primorskem do 2 stopinj Celzija. V torek bo predvsem na severovzhodu še delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. Predvsem v zahodni in deloma južni ter osrednji Sloveniji bodo občasno padavine. Po nižinah bo večinoma deževalo. Jugozahodni veter se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na vzhodu in na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Padavine bodo zvečer večinoma ponehale. Pihal bo veter spremenljive smeri. V četrtek bo precej jasno, proti večeru se bo nekoliko pooblačilo.