Skupina 25 študentov na univerzi Villanova v zvezni državi Pensilvanija je v okviru predmeta astrobiologija opravila raziskavo, v kateri jih je zanimalo, katere rastline bolj ali manj uspevajo v zemlji, ki je značilna za planet Mars. Ugotovili so, da gosta in suha zemlja precej ustreza hmelju, največ težav pa so imeli z vzgojo krompirja, saj tekstura zemlje ne ustreza njegovemu koreninskemu sistemu.

Študentje so v zemlji poskušali vzgojiti še korenje, špinačo, sojo, ohrovt in začimbe kot sta bazilika in meta. »Težave smo imeli z vzgojo bolj ali manj vseh vrst rastlin, saj je zemlja na Marsu precej bazična. Njen pH je namreč med 8 in 9. Bolj primerna je za gradnjo opek, kot za sajenje rastlin,« je povedal profesor in nosilec predmeta Edward F. Guinan. Študente je postavil v vlogo kmetov na Marsu, katerih naloga pri predmetu je bila, da ugotovijo, iz katerih rastlin bi lahko na rdečem planetu pridelali največ hrane za kolonije, ki bi nekoč naselile ta planet.

Študentje rastlin seveda niso vzgajali na dejanski zemlji z Marsa, so pa na podlagi analiz, ki jih na Zemljo pošiljajo avtonomna raziskovalna vozila na Marsu, iz vulkanske zemlje ustvarili najboljši možen približek. Njihovo zanimivo ugotovitev je komentiral profesor Guinan, ki je dejal, da očitno prvi prebivalca Marsa vsaj ne bodo žejni. Ker hmelj, rastlina vzpenjalka, ki jo gojijo predvsem zaradi storžkov, iz katerih se pripravlja začimbo za pivo, spada tudi v družino konopljevk, je profesor za NY Times še dodal, da konoplje same ni bilo med raziskovanimi rastlinami.