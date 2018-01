Dragić je bil najboljši igralec obračuna v Miamiju. Imel je največjo minutažo od vseh igralcev Heat. V 33 minutah je zadel štiri trojke (4:6), tri proste mete (3:4), met iz igre 9:17. Pod košem se je izkazal tudi Hassan Whiteside s 15 točkami in 10 skoki, Josh Richardson pa je dodal 16 točk in šest skokov.

Pri Milwaukeeju je bil najbolj razpoložen Giannis Antetokounmpo (22 točk), ki pa mu ni šel met z razdalje, saj je zgrešil sedem trojk (1:8).

Miami je začel slabo, saj je dopustil, da je tekmec povedel s 6:0. Prvi koš na tekmi je za Miami dal Dragić s trojko po dobrih dveh minutah igre. Milwaukee je dobil prvo četrtino s 23:21, vodil pa je tudi ob polčasu s 43:41, a sta Richardson s trojko in Dragić s prostima metoma na začetku tretje četrtine prelomila tekmo za vodstvo s 46:45. Ob koncu tretje četrtine je Miami povedel z 71:59 ter vodstva ni več izpustil iz rok, tudi z Dragićevo pomočjo, ki je 11 točk od 25 dal v zadnji četrtini.

Miami bo v tem tednu odigral pet tekem v gosteh po vrsti. Prva bo že danes, ko bo gostoval pri Chicagu.

Vročica (25:17) je na četrtem mestu vzhodne konference lige NBA in zaostaja le še eno zmago za Clevelandom (26:16). Na Vzhodu vodi Boston z razmerje zmag in porazov 34:10.

Sijajen večer je imel tudi Anthony Davis, ki je za zmago New Orleans Pelicans nad New York Knicks v Madison Square Garden, ta je klonil po podaljšku s 118:123, vpisal kar 48 točk ter 17 skokov, kar je dosežek sezone za tega košarkarja. Pelikani so še v tretji četrtini zaostajali za 19 točk. Dobri predstavi sta imela tudi Jrue Holiday (31 točk) in DeMarcus Cousins (15 točk, 16 skokov). Pri kratkohlačnikih, ki je izgubil še tretjo tekmo po vrsti, sta bila v ospredju Kristaps Porzingis in Tim Hardaway (oba po 25 točk).

Pete zaporedne zmage so se veselili košarkarji Minnesota Timberwolves, ki so s 120:103 premagali Portland Trail Blazers. Izkazal se je Karl-Anthony Towns z 20 točkami in 11 skoki, kar je njegov že 37. dvojni dvojček v tej sezoni. Košarkar vodi v ligi v tej statistični kategoriji. Košarkarji Indiana Pacers so gladko odpravili Phoenix Suns s 120:97.