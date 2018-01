Tragične žrtve bataljona, do zadnjega moža, žene in otroka, so občasno plen mrhovinarjev, ki so se prelevili v vrhunske zgodovinarje in jim je znano, kar drugim neposvečenim ni. Še največ jih je varno skritih pod psevdonimi na spletu. Pišejo, da je partija sama dala uničiti bataljon, da je bataljon samo kradel in ropal po pohorskih kmetijah, Nemce pa pustil pri miru, ti pa so potem pobite partizane pokopali z vsemi vojaškimi častmi. Nič ne štejejo retorična vprašanja, kako je mogoče, da so znano pedantni Nemci našteli v kratkem življenju bataljona več kot 100 partizanskih akcij