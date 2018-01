Skoraj vsak izprijen otrok se da poboljšati, le v prave roke mora priti. Takšno vzgojno načelo je v »deškem vzgajališču« v Planini pri Rakeku veljalo ob ustanovitvi leta 1951. Doktrina socialno-pedagoškega dela je od tedaj močno napredovala, o izprijenih otrocih danes ne govorimo več. Še vedno pa je aktualno vprašanje, kakšen je pravi pristop pri delu z otroki, ki kršijo zakone, ne hodijo v šolo, so nasilni do drugih in sebe, moteno čustvujejo in so na splošno neobvladljivi.

Različni otroci, različne rešitve Ni enega samega zveličavne