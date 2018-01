Televizije Večje je boljše. Če si izdelovalec televizij, s to mantro skoraj ne moreš zgrešiti. Če velikosti dodaš tudi visoko kvaliteto slike, pa si sploh na pravi poti. Zato ni presenetljivo, da je med najbolj impozantnimi izdelki letošnjega CES Samsungova »televizija« the wall oziroma zid. Različica, ki so jo predstavili, ima diagonalo 3,7 metra, pohvali pa se s kvaliteto slike 4K. Uporablja tehnologijo micro LED, zato je svetlejša, z boljšim kontrastom in bolj živimi barvami kot televizije OLED. Čeprav je 3,7-metrska diagonala zavidljiva, pri Samsungu pravijo, da to ni meja. Zid je namreč modularna televizija, pri podjetju pa trdijo, da jo lahko razširijo na takšno velikost, kakršno si stranka z dovolj globokim žepom želi. Samsung je na sejmu predstavil tudi televizor Q9S, ki je prvi televizor z ločljivostjo 8K in diagonalo 2,15 metra, ki se lahko pohvali tudi z umetno inteligenco. Njena naloga je, da sliko nižje ločljivosti nadgradi na ločljivost 8K. V malce drugačno smer so šli pri LG. Podjetje je očitno ugotovilo, da kupci projektorjev in platen kupujejo vsaj en izdelek preveč. Zato so si zamislili nekakšno kombinacijo obojega, ki bo navdušila predvsem tiste, ki imajo radi velike zaslone, a jih ti motijo, ko so ugasnjeni. Nastal je televizor, ki se, ko ga ne želimo več gledati, samodejno zvije in pospravi v priročno škatlo. Diagonala prototipa je 1,65 metra, zaslon je OLED, njegova ločljivost pa 4K. Televizor omogoča gledanje slike z ločljivostjo 16:9, če pa gledate film v ločljivosti 21:9, se lahko del zaslona tudi pospravi in slika prilagodi želeni velikosti.

Mobilniki in dodatki Sony je sejem med drugim izkoristil za predstavitev novih telefonov xperia XA2, xperia XA2 ultra in xperia L2, ki so bili posebej zasnovani za delanje še boljših selfijev. Xperio XA2 odlikujeta hrbtna kamera z ločljivostjo 23 milijonov slikovnih pik (MP) in 120-stopinjska superširokokotna sprednja kamera z ločljivostjo 8 MP, ki bo uporabniku omogočila, da v selfije ujame širšo sliko in s tem tudi več prijateljev. Xperia XA2 ultra zamisel za boljše selfije še nadgradi s 120-stopinjsko superširokokotno sprednjo kamero z ločljivostjo 16 MP in optično stabilizacijo slike. Tudi xperia L2 bo premogla 120-stopinjsko širokokotno sprednjo kamero z 8 MP, medtem ko bo na hrbtni strani kamera z ločljivostjo 13 MP. V kategoriji dodatkov za mobilne telefone je navdušilo podjetje Razer z izdelavo posebne postaje za svoj pametni telefon razer phone. Postaja, ki so jo poimenovali projekt Linda, je videti kot prenosni računalnik z luknjo, kjer bi morala biti sledilna ploščica. Tja namreč vstavite razer phone, ko sta napravi združeni, pa dobite pametni telefon s storilnostjo prenosnika oziroma prenosnik z zmogljivostjo mobilnika. Podjetja se že dolgo trudijo ponuditi možnost, da svoj mobilnik uporabljajo kot osebni računalnik. Poskusi so bili doslej neuspešni. Bo drugače s projektom Linda? Če ne potrebujete velikega zaslona in ste na svojem mobilniku pogrešali predvsem klasično tipkovnico, je vaše sanje uresničilo podjetje Gemini z mobilnikom clamshell (lupina školjke). Kot namiguje ime, je telefon pregiben in spominja na zelo majhen prenosnik. Telefon poganja 10-jedrni procesor in ima 64 GB prostora za shranjevanje podatkov. Ker je naprava pregibna, pa je precej debela in tudi težka. S 320 grami je skoraj dvakrat težja od iphona x, z debelino 1,51 centimetra pa več kot dvakrat debelejša.