V Britaniji je veliko več prikritega kot odkritega rasizma. Evrofobna stranka UKIP, ki si lasti največjo zaslugo za brexit, od nekdaj zelo slabo prikriva rasizem in ksenofobijo, s katerima je na parlamentarnih volitvah leta 2015 dobila nemalo od 12,6 odstotka oziroma več kot 3,8 milijonov glasov. To je bil njen daleč največji uspeh na parlamentarnih volitvah, po katerih je bila tretja največja stranka v Britaniji. V trinajstih volilnih okrožjih so njeni kandidati zasedli drugo mesto in samo večinski volilni sistem ji je preprečil vstop v parlament, v katerem je v vsej svoji zgodovini imela samo enega poslanca, pa še tega zato, ker je prestopil v UKIP iz konservativne stranke.

Po Farageu hiter zaton Na evropskih volitvah leta 2014 je UKIP celo zmagala s 27,5 odstotka glasov oziroma z več kot 4,3 milijone glasov in je s 24 poslanci največja britanska stranka v evropskem parlamentu, ki naj bi ga želela uničiti od znotraj. Priljubljenost stranke je bila v veliki meri posledica priljubljenosti njenega dolgoletnega populističnega vodje Nigela Faragea. Po brexitskem referendumu, ki ga je razglasil za svojo življenjsko delo, je odstopil. Farageov odstop je zelo hitro sprožil osipanje članov in volilcev stranke. Na lanskih predčasnih parlamentarnih volitvah je dobila vsega 1,8 odstotka glasov oziroma skoraj deset odstotkov manj kot samo dve leti prej. Septembra lani je izbrala že četrtega novega vodjo po Farageu, 54-letnega Henryja Boltona, ki mu je šlo razmeroma dobro, dokler ni zapustil 42-letne žene in na začetku januarja pisal članom stranke, da se ločuje in da ima novo ljubezen, komaj 25-letno manekenko Jo Marney. Posebej je poudaril, da nista imela afere, preden je zapustil ženo, pa tudi, da je gospodična Marney članica stranke UKIP.

Lepotica z grdimi stališči Medijsko zanimanje zanjo je razkrilo, da ima ta mlada lepa ženska zelo grda stališča, ki jih je rada delila na družbenih omrežjih. Grenfellski blok, v katerem je v agoniji umrlo več kot osemdeset ljudi, je razglasila za »gnezdo ilegalnih priseljencev«, hollywoodskega seksualnega plenilca Harveyja Weinsteina pa za neke vrste žrtev »malih bogatih punc«. Zdaj so mediji objavili vrsto njenih telefonskih sporočil, ki jo razkriva kot čisto pravo rasistko. Njena tarča je bila zaročenka princa Harryja Meghan Markle, ki je mešane rase (mati je črnka, oče belec). Napisala je, da bo njeno seme kontaminiralo našo kraljevo družino, da je neumna mala podanica z drobcenimi možgani, da je črna, da je neumna mala igralka, za katero ni še nihče slišal... »To je Britanija, ne pa Afrika,« je napisala in na očitek, da je to rasistično, odgovorila: »Lol! In kaj potem! Ne maram je. Črna Američanka je. Počasi rinejo na vrh. Naslednji bo muslimanski ministrski predsednik. In črni kralj.« Iz te izmenjave sporočil izvemo tudi, da ne bi seksala s črnci, ker so grdi.