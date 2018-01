Precej obogaten tradicionalni pustni program so predstavili na občnem zboru, ki so se ga udeležili tudi gostje iz različnih predelov Slovenije, ki bodo s svojimi maskami sodelovali na 28. Pustnem karnevalu na Viru. Po zboru so preizkusili tudi skupino Harmonk'N'Roll, ki bo v ogrevanem šotoru v Športnem parku na Viru skupaj s Pop Design poskrbela za noro sobotno pustno zabavo.

Z zavzetim delom so v Pustni sekciji Striček že postali prepoznavni po vsej Sloveniji. Med letošnje novosti sodi kulturni dan, ko se bodo tudi v Pustni deželi na Viru pod velikim ogrevanim šotorom, kjer bo potekal sejem domače in umetnostne obrti, predstavila domača kulturna društva, pevski zbori, folklorne skupine in glasbena šola. Recitirali bodo Prešernove pesmi. Na pustnem karnevalu bodo tokrat izbirali najbolj izvirne, zabavne, inovativne, igrane in kreativne maske v kategorijah skupinskih in družinskih mask.