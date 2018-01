Gorenjski policisti so v petek pozno zvečer posredovali ob hujši prometni nesreči, zaradi katere je bil promet iz smeri Bohinjske Bistrice proti Ribčevemu lazu oviran vse do prvih sobotnih ur.

Na tej cesti je starejši voznik avtomobila, ki je vozil v smeri proti Ribčevemu Lazu, trčil v nasproti vozeči avtobus. V nesreči se je tako hudo poškodoval, da je umrl že na kraju nesreče. S kranjske policijske uprave so konec tedna sporočili, da prve ugotovitve kažejo na krivdo pokojnega, več pa bo pokazala podrobnejša preiskava. Na avtobusu je bil v času nesreče poleg voznika le še en potnik, nihče od njiju pa ni poškodovan.

Ob nesreči so morali posredovati tudi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica in njihovi blejski kolegi, ki so med drugim zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, očistili cestišče in do prihoda reševalcev tudi oživljali poškodovanega voznika avtomobila.

Bohinjski gasilci so imeli veliko dela tudi danes ob pol dveh zjutraj, ko je voznik osebnega avtomobila na cesti med Nomenjem in Bitnjami v občini Bohinj zletel s ceste in pristal na železniških tirih. Gasilci so razbiti avtomobil dvignili in umaknili s tirov, iz avtomobila pa so prenesli poškodovano osebo in ji ponudili prvo pomoč do prihoda blejskih reševalcev. Zlet s ceste se na srečo ni končal tragično.