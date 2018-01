Sedmi obračun Jesenic in Olimpije v sezoni in šesti v alpski ligi ni postregel s presenečenjem. Znova, že šestič, so se zmage veselili Gorenjci, ki so v mrežo tekmecev tokrat poslali sedem ploščkov, na vseh letošnjih derbijih pa že 30. Nov neuspeh proti največjemu rivalu je pod velik vprašaj postavil prihodnost Andreja Brodnika na klopi Olimpije, ki je na današnje gostovanje proti podružnični ekipi Salzburga odpotovala brez njega. Na Solnograškem sta ekipo tako vodila pomočnik Matej Hočevar in mladinski trener ter brat Tomaža Vnuka, Jure Vnuk, iz kluba pa so danes še javili, da bo odločitev o tem, ali bo Brodnik člansko ekipo vodil tudi v prihodnje, znana po torkovem sestanku strokovnega vodstva.

Poteza vodstva Olimpije sicer ni nepričakovana, saj je derbi ponudil nov dokaz, da se Brodnik s svojimi varovanci iz preteklih porazov proti Jesenicam ni veliko naučil. Sobotni potek tekme je bil namreč skoraj identičen tistemu izpred tedna dni v prestolnici. Jesenice so bile v vseh pogledih občutno boljše od Olimpije, ki je fizično preslabo pripravljena za enakovreden boj z največjimi rivali. To je bilo še zlasti očitno v drugi tretjini, v kateri Ljubljančani niso našli odgovora na kombinatorno igro razigranih gostiteljev. Ob popolnem razpadu sistema so železarji njihovo mrežo napolnili s šestimi goli in še pred začetkom zadnje tretjine poskrbeli za predčasen odhod vratarja Roberta Kristana z ledu. Štiriintridesetletnik je za nameček postal tudi tarča jeseniških navijačev, ki hokejista zbadajo, da utegne ostati celo brez nastopa na olimpijskih igrah. Čeprav so možnosti za to majhne, pa bo vratar odgovor dobil v petek, ko bo selektor Slovenije Kari Savolainen objavil seznam potnikov za odhod v Južno Korejo.

»S prikazanim sem zelo zadovoljen. Priložnosti smo imeli že v prvi tretjini, a nam igra ni stekla, v drugi pa se je plošček zares odbijal na naše palice. Poraz na derbiju 30. decembra pred domačimi navijači je bil dobrodošel, saj smo odtlej znova začeli igrati po dogovoru,« je povedal trener Jeseničanov Gaber Glavič. Slednji bi se s svojimi igralci proti Olimpiji lahko znova pomeril že v četrtfinalu alpske lige, seveda ob pogoju, da bodo za nasprotnika izbrali prav njo.