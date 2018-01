»V zadnjih 24 urah so režimske sile zavzele najmanj 79 vasi v južnem delu province Alep,« je povedal vodja observatorija Rami Abdel Rahman. Gre za območje v bližini letalskega oporišča Abu Duhur, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oporišče je eden od ciljev več tednov trajajoče vojaške operacije sirskih sil proti skrajni skupini Hajat Tahrir al Šam, katere največji del predstavljajo člani skupine Fronta al Nusra, nekdanje sirske veje teroristične mreže Al Kaida. Sirska vojska je v okviru te operacije zasedla območja v provincah Alep in Hama v bližini letališča, ki pa leži v provinci Idlib. Ta je še zadnja provinca, kjer režim nima nadzora.

Z južne strani jim je že uspelo vstopiti v bazo, vendar so jih džihadisti in uporniki pregnali. Zdaj želi vojska na severni in vzhodni strani odpreti novo fronto. »Napredujejo hitro zaradi propada skupine in odhoda njenih članov ter drugih borcev z območja,« je povedal Rahman. Sirski časnik Al-Vatan pa je poročal, da sirska vojska »obkroža« letališče, ki so ga džihadisti in uporniki zavzeli leta 2015.

IS v Siriji in Iraku izgubila že 98 odstotkov ozemlja

Poleg letalskega oporišča želijo sile predsednika Bašarja al Asada, ki jih podpira Rusija, zavzeti ključen del avtoceste v provinci Idlib, ki mesto Alep povezuje s prestolnico Damask. Skrajna sunitska skupina Islamska država (IS) je medtem v Siriji in Iraku izgubila 98 odstotkov ozemlja, ki ga je nekdaj nadzorovala. Mednarodna koalicija za boj proti IS pod vodstvom ZDA je tako začela razmišljati o svoji prihodnji vlogi v Siriji in Iraku.

Nekatere države, med drugim Francija in Avstralija, so začele umikati svoje sile, vendar pa koalicija ostaja v Iraku in Siriji. ZDA imajo v Siriji 2000, v Iraku pa 5000 vojakov, poleg teh so tam tudi pripadniki drugih vojsk. »Če bomo ponovili napake, ki smo jih storili ob koncu iraške vojne, je zelo verjetno, da se bodo ponovile tragedije, ki so sledile takrat,« je opozoril tiskovni predstavnik koalicije v letih 2015 in 2016, upokojeni polkovnik Steve Warren. »Preoblikovati se morajo v stabilizacijske sile, o tem ni dvoma,« je poudaril.

Ameriški obrambni minister James Mattis je pred kratkim zagotovil, da se misija v Siriji in Iraku preusmerja v stabilizacijo razmer. Želijo tudi preprečiti, da bi vzniknila »IS 2.0«. Leta 2011, potem ko so ZDA dokončno umaknile svojo vojsko iz Iraka, je namreč IS začela osvajati ozemlja po državi.