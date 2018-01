»Končno se mi je uspelo prebiti v polfinale. Dobro sem izkoristila teren in splet okoliščin. Sedmo mesto je dober rezultat. Tudi z Vesno Fabjan nama je v sprintu štafet s petim mestom uspel dober rezultat, a zavedam se, da je to mestni sprint in težko je napovedati, kaj to pomeni za nadaljevanje sezone in tekmo svetovnega pokala v Planici. Dobro je za motivacijo in za samozavest, nisem pa evforična,« je Alenka Čebašek razmišljala po koncu dvodnevnega mestnega tekaškega festivala na novem nemškem prizorišču (mestnih) tekem svetovnega pokala.

Na drsalnem sprintu je dosegla dosežek kariere. Izboljšala je osmo mesto s Tour de Ski v Oberhofu izpred štirih let. Na nedeljskem sprintu štafet je skupaj z Vesno Fabjan dosegla peto mesto. Slovenski reprezentanci je uspel preobrat sezone teden dni pred Planico in mesec dni pred Pjongčangom. Po skromnem začetku sezone, izstopala je predvsem tokrat odsotna Anamarija Lampič, je kar šesterica pritekla med trideseterico. V kvalifikacijah je trojica tekačic začela med deseterico (Alenka Čebašek sedma, Nika Razinger deveta, Katja Višnar deseta), končna bera je bila slabša. V polfinale se je uvrstila le še Vesna Fabjan (12. mesto).

Uspešne urgentne priprave na Pokljuki »To je bil moj prvi polfinale v sezoni. Žal sem imela nekaj težav z nastavitvami težišča na smučeh in občutek je bil najslabši prav v boju za finale. Je pa tudi res, da je bila moja polfinalna skupina finale pred finalom,« je po najboljšem dosežku sezone razmišljala Vesna Fabjan. V nedeljo v sprintu štafet niti stopničke niso bile daleč. Ta disciplina v drsalnem slogu bo ena od velikih priložnosti tudi v Južni Koreji, a bo konfiguracija proge povsem drugačna. V Dresdnu so odločale hitrost, spretnost, iznajdljivost in taktična zrelost, v Pjongčangu bo veliko pomembnejšo vlogo igrala vzdržljivost. Potem ko so po decembrskem delu skromne sezone varovanci Stefana Saracca na Pokljuki opravili krajše urgentne priprave pod vodstvom pomočnika Nejca Brodarja, sta v Dresdnu med dobitnike točk pritekla tudi Janez Lampič (21. mesto) in Miha Šimenc (23. mesto). Obema je to uspelo drugič v karieri. Lampič, doslej najvišje marca po ulicah Drammna kot enajsti, ima od jeseni poškodovan gleženj. »Lepo je videti, da sem znova zraven najboljših. Zaradi gležnja sem stisnil zobe. Prvič v sezoni sem odtekel celo traso, da mi ni zmanjkalo moči,« je bil zadovoljen Janez Lampič, mlajši brat Anamarije, ki se v Planici pripravlja na vrhunec domače sezone. Ker je klasika njen močnejši slog, bo v centru pod Ciprnikom na njej glavno breme domačega uspeha.

Fak v tekaški senci Biatlonec Jakov Fak je bil v Ruhpoldingu kar malce v tekaški senci. Biatlonsko formulo ena, skupinski start trideseterice najboljših, je končal na desetem mestu. Še vedno je nezgrešljiv na strelišču. V tej sezoni jih je od 200 tarč zgrešil le 11! Malce je omagal v zadnjem tekaškem delu, ko so švignili mimo kar štirje (Doll, Slesingr, Peiffer, Tarjei Boe). »Nisem imel več moči. To je bilo največ, kar sem zmogel. Upam, da mi bo počitek dobro del. Je bilo pa tokrat bolje kot v sredo na dvajsetih kilometrih,« je v upanju na boljši tekaški Antholz razmišljal Jakov Fak, še vedno tretji v skupnem seštevku svetovnega pokala.