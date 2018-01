Emmanuel Besnier je za današnjo izdajo časnika Journal du Dimanche povedal, da zdaj ne bo treba več iskati okuženih izdelkov. »Vedo, da morajo vse umakniti s polic,« je dejal po navedbah francoske tiskovne agencije AFP.

Francoski gospodarski minister Bruno Le Maire je sicer že po petkovem srečanju z direktorjem Lactalisa povedal, da bodo umaknili vse proizvode iz s salmonelo okuženega obrata v Craonu, ne glede na datum proizvodnje. S tem se želijo po njegovih besedah izogniti težavam z izločanjem izdelkov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

V preteklih dneh so v javnost prišle informacije, da so v nekaterih trgovskih centrih v Franciji zaradi napak pri izločanju prodajali tudi izdelke, ki so bili že odpoklicani. V začetku decembra so namreč odpoklicali zgolj izdelke, proizvedene po 15. februarju 2017.

V Franciji so po podatkih z 9. januarja zabeležili 35 okužb s salmonelo pri otrocih, mlajših od šest let, ki so uživali Lactalisovo mleko. En primer so zabeležili v Španiji, v Grčiji pa en primer preiskujejo.

Besnier, ki je doslej molčal, je v danes objavljenem pogovoru zagotovil, da bodo vsem prizadetim družinam izplačali odškodnino. Obljubil pa je tudi sodelovanje v preiskavi, ki jo je konec decembra lani sprožilo francosko tožilstvo, poroča AFP.