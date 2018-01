Investitor je, kot poudarjajo v podjetju, zelo zadovoljen s trenutnim procesom gradnje, saj so decembra ob že omenjenih delih s polno močjo svoje aktivnosti že začela tudi podjetja za montažo protipožarnega sistema, razsvetljave in električne napeljave. Magna je še naprej aktivna tudi na kadrovskem področju, saj bo prvih 40 izbranih delavcev naslednji teden začelo program usposabljanja v njihovi graški tovarni. Konec januarja bodo za delo v proizvodnji izbrali dodatnih 80 delavcev.

Kot poudarjajo, trenutno že iščejo tudi vodilne sodelavce za oddelke informacijske tehnologije, računovodstva, proizvodnje, upravljanja dobavne verige in kakovosti. Ob tem so zelo zadovoljni, saj imajo dovolj kvalificiranih kandidatov, prav tako jih veseli, da večina zaposlenih prihaja iz bližine tovarne. Neuradnih informacij, da naj bi še to pomlad naznanili drugo fazo projekta, za zdaj ne komentirajo, in znova poudarjajo, da so njihove aktivnosti zdaj usmerjene v pravočasno izpolnjevanje vseh pogojev za zagon redne proizvodnje naslednje leto v obratu lakirnice, ki ga gradijo. Naslednje faze pa bodo odvisne od naročil, zato je še prezgodaj, da bi kakorkoli napovedovali.