Ti podatki »kažejo na povečanje povpraševanja evropskih držav po ruskem plinu in tudi na zanesljivost dobave v zahtevanih količinah«, je dejal direktor Gazproma Aleksej Miller. Izvoz v Nemčijo in Avstrijo je dosegel rekordne vrednosti, izvoz v Francijo pa se je lani v primerjavi z letom 2016 povečal za 6,7 odstotka, kažejo podatki, ki jih je ta mesec objavil ruski energetski gigant.

Bruselj si je pred leti začel prizadevati za razpršitev virov energije, saj so krize z dobavo plina med Rusijo in Ukrajino vplivale tudi na dobavo v Evropo. Prizadevanja za diverzifikacijo virov in povečanje neodvisnosti od Rusije so se okrepila tudi z začetkom ukrajinske krize leta 2014, ko si je Rusija priključila ukrajinski polotok Krim. Diverzifikacijo je omogočil razvoj trga utekočinjenega zemeljskega plina, ki ga dostavljajo z ladjami namesto po plinovodih. To evropskim državam omogoča, da plin kupujejo tudi od Katarja in ZDA.