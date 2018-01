Pri gostih se je izkazal Čeh Ondrej Kaše z dvema goloma in podajo, vratar John Gibson pa je zbral 23 obramb. Za gostitelje, ki so še drugič to sezono izgubili proti racmanom, sta v tretji tretjini zadela Nick Shore in kapetan Anže Kopitar. Slovenec je dobrih šest minut pred koncem znižal izid na 2:3, toda to ni pomagalo, Anaheim je ob koncu zadel še prazno mrežo.

Naslednja tekma kralje, ki so izgubili še tretjo tekmo zapored, čaka v ponedeljek, ko bodo prav tako v domači dvorani gostili še ene kalifornijske tekmece, San Jose Sharks.

Ti so končali niz treh zaporednih porazov, potem ko so v podaljšku doma premagali Arizono s 6:5. Tudi tokrat so bili že v izgubljenem položaju, a jih je najprej 16 sekund pred koncem tekme s svojim drugim golom na tekmi, s katerim je izenačil in ekipi priboril podaljšek, rešil Finec Joonas Donskoi, nato pa jim je v tretji minuti podaljška zmago zagotovil Marc-Eduard Vlasic. Napadalec morskih psov Joe Thornton je odigral 1487. tekmo v NHL, s čimer se je po številu tekem na 21. mestu lestvice vseh časov izenačil s slovitim Waynom Gretzkyjem. To je ovekovečil tudi z golom in dvema podajama, kar je pomenilo, da je vknjižil 1421. točko v karieri, z njo je na lestvici najučinkovitejših igralcev vseh časov na 17. mestu prehitel Adam Oatesa.

Podaljšek je odločil tudi tekmo med vodilnim na zahodu Vegasom in Edmontonom, točki so osvojili gosti, odločilni gol je dosegel Darnell Nurse. S tem je polepšal rojstni dan soigralca Connorja McDavida, ki je imel na tekmi dve podaji za gol. Z njima je presegel mejo 200 točk v karieri, s tem je postal četrti najmlajši aktivni hokejist, ki mu je to uspelo.

Zvezdniki so imeli uspešen večer tudi v Pittsburghu, kjer so bili domači s 4:1 boljši od Detroita. Rus Jevgenij Malkin, ki je v zadnjem času v odlični strelski formi, v zadnjih treh tekmah je v svojo zbirko dodal pet golov in osem podaj, je dosegel dva gola, podal pa je pri zadetkih Phila Kessla in Sidneyja Crosbyja.

Boston je po kazenskih strelih v gosteh ugnal Montreal, odločilni kazenski strel je uspešno izvedel Brad Marchand, toda domače bolj kot poraz skrbi za svojega igralca Phillipa Denaulta, ki je po strelu Slovaka Zdeneka Chare ploščico dobil v glavo in obležal na ledu. Po dolgotrajni prvi pomoči so ga pri zavesti odpeljali v bolnišnico. "Denault je na preiskavah, na srečo je pri zavesti in lahko govori," je sporočila NHL.

Newyorški derbi so s 7:2 dobili otočani, Matthew Barzal je drugič v sezoni tekmo končal s petimi točkami, Jordan Eberle pa je prispeval štiri podaje. Colorado je s 4:1 premagal Dallas, Minnesota z istim izidom Winnipeg, v zadnji tretjini je dva gola dosegel branilec Matt Dumba, Philadelphia pa s 5:3 New Jersey.