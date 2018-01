V Hali Tivoli so imeli leta 2016 18.796 obiskov rekreativcev, lani pa 16.845 oz. skoraj 2000 manj. V dvorani Zalog so leta 2016 zabeležili 9650 obiskov rekreativcev, lani pa 10.164 oz. približno 500 več. Razlog za več obiska v Zalogu je deloma uvedba sobotne otroške matineje, so pojasnili v javnem zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja, ureja in vzdržuje športne objekte. Dodali so, da sta drsališči še vedno najugodnejši drsališči v Ljubljani, v prvi vrsti pa sta namenjeni vsem občanom. Delujeta že vrsto let in ljudje se radi vračajo, so poudarili.

Po njihovih navedbah je anketa med obiskovalci pokazala, da so ti zadovoljni, pogrešajo pa kakšen termin rekreacije več. Zelo so navdušeni nad dodatnimi počitniškimi termini, cenami in animacijo. To potrjuje tudi dejstvo, da so v minulih novoletnih terminih beležili obisk, ki je bil blizu največjih zmogljivosti, to pa je po 300 obiskovalcev na ledu naenkrat. S sobotnimi otroškimi matinejami drsanja v Tivoliju in Zalogu bodo nadaljevali, dokler bo dovolj obiska. Med zimskimi šolskimi počitnicami bodo poskrbeli za dodatne počitniške termine. Rekreativno počitniško drsanje bo tako na voljo vsak dan, cena vstopnice za otroke do 15 let pa bo en evro. Prav tako bo v počitniških terminih poskrbljeno za animacijo in učenje drsanja.

Prizadevajo si, da bi v naslednji sezoni na urnik uvrstili še kakšen reden termin rekreativnega drsanja. A v prvi vrsti mora javni zavod izpolnjevati letni program športa, ki zavzame večino terminov v dvorani. Glede na to nimajo veliko možnosti za uvedbo terminov za rekreativno drsanje, so pojasnili. V Ljubljani obiskovalce razveseljujejo tudi mestna drsališča na prostem. V bližini glavne avtobusne in železniške postaje je od konca decembra na voljo drsališče i-Lucky Land, na Kongresnem trgu deluje Ledena fantazija, V Tivoliju je poleg pokritega drsališča mogoče drsati tudi na manjšem drsališču v Lumpi parku, na Novem trgu pa so za majhne otroke postavili mini smučišče Kameleon.