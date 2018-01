Odvetnik gasilcev Boštjan Verstovšek meni, da so zahtevki gasilcev popolnoma utemeljeni in da obstaja objektivna odgovornost, ker je prišlo do eksplozije, v kateri so se poškodovali. Od zavarovalnice zato terjajo odškodnine v višini od 6000 evrov do nekaj deset tisoč. Za to so se odločili kljub temu, da jih na sodišču zelo verjetno čaka večleten postopek, plačati bodo morali tudi odvetnika in visoke sodne takse.

Gasilci so se poškodovali novembra 2015, ko so ponoči prihiteli na intervencijo pod omenjeni most, kjer je gorela večja količina odpadnega materiala. Požar je poškodoval plinski vod pod mostom, zato je prišlo do uhajanja in eksplozije plina. Pri tem so štirje gasilci utrpeli hude opekline glave in rok, poškodovan je bil tudi dežurni delavec Energetike Celje, ki ga je vodja izmene poklical na pomoč. Trije gasilci so morali na zdravljenje v celjsko bolnišnico.

Potem ko so gasilci decembra izrazili razočaranje nad odločitvijo zavarovalnice o neizplačilu odškodnin, so sicer iz Zavarovalnice Sava, ki je naslednica Zavarovalnice Maribor, sporočili, da Poklicna gasilska enota Celje v času škodnega dogodka pri Zavarovalnici Sava za svoje zaposlene ni imela sklenjenega nezgodnega zavarovanja, na podlagi katerega bi lahko gasilcem izplačali odškodnino oziroma zavarovalnino. Pri njih je imela Poklicna gasilska enota Celje sklenjeno odgovornostno zavarovanje.