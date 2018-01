Dražgoška bitka, ki je bila ena večjih med drugo svetovno vojno v Sloveniji, je potekala med 9. in 11. januarjem 1942 v vasi Dražgoše ter je omajala mit o nepremagljivosti nemške vojske. V zgodovinskem spominu je bil to prvi veliki upor na naših tleh. V bitki je padlo devet partizanov, ki so se po njej umaknili na Jelovico, Nemci pa so pobili 41 domačinov in požgali vas.

Kot pojasnjuje predsednik Organizacijskega komiteja za prireditve Po stezah partizanske Jelovice Ladislav Lipič, je namen prireditev ohranjanje spoštljivega spomina na slavne dni uporništva slovenskega naroda. »Dražgoše so bile del velike drame, spopada, ki je zajel ves svet,« je spomnil.

Kot je poudaril, druga svetovna vojna ni bila le velika vojna z velikim trpljenjem, ki ga vojne vselej povzročajo, bila je globalni spopad, ki je odločal o moralni usodi vsega sveta in Slovenci smo v njej sodelovali ter bili na strani zmagovalcev. »Zato bodimo ponosni, spominjajmo se tistega časa in prireditev v Dražgošah je prava priložnost za to,« je sklenil.

Dražgoše, ki so simbol slovenskega upora proti okupatorju, vsako leto privabijo veliko ljudi. Mnogi se bodo v vas na pobočjih Jelovice tudi letos podali peš ali s kolesom. Različna planinska društva organizirajo devet pohodov. Udeleženci najdaljših - 39. spominskega pohoda Po poti Cankarjevega bataljona in 19. rekreativnega pohoda Železniki-Ratitovec-Dražgoše - so se na pot že odpravili.