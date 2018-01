Za Jeseničane so zadeli Tadej Čimžar (22. in 36.), Gašper Seršen (28.), Miha Brus (29.), Miha Logar (31.), Gašper Glavič (38.) in Žan Jezovšek (52.), za Ljubljančane pa Miha Zajc (13.) in Gal Koren (35.).

Z novimi tremi točkami so se Jeseničani utrdili tik pod vrhom lestvice za Rittnom in Asiagom, Olimpija je trenutno šesta med osmerico ekip, ki si bodo zagotovile končnico.

Jeseniški hokej v začetku januarja praznuje obletnico ustanovitve delovanja prvega kluba, letos je ta lepo okrogla pri 70 letih. Čeprav je datumsko ta jeseniški hokejski praznik že bil (6. januar), pa so ga na domači tekmi zaznamovali danes, ko je bil tekmec pravi tudi za takšno slavnostno potezo - klub iz Ljubljane je bil vedno največji in najbolj zaželen nasprotnik jeseniških igralcev.

Na zadnjih medsebojnih tekmah se je pokazal v tej sezoni že kar klasičen recept derbijev: Ljubljančani so bili na vseh vsaj približno enakovredni le do polovice, potem so popustili in le odlični formi vratarja Roberta Kristana so se lahko zahvalili, da so na zadnji tekmi lanskega leta prekinili niz jeseniških zmag. Na prejšnjem derbiju v Tivoliju pa so železarji v zadnjem delu močno pritisnili in na koncu brez večjih težav slavili s 6:2.

Danes je bil potek tekme skoraj povsem enak kot pred tednom dni. Ljubljanska ekipa se je dvoboja lotila podjetno in pogumno, imela v prvih desetih minutah več priložnosti, vratar Clarke Saunders pa več dela. Opravil ga je dobro, razen ob akciji Andreja Hebarja in Mihe Zajca, ki jo je slednji končal z vodilnim golom za goste.

A minimalen zaostanek ni vnesel panike v jeseniške vrste. Tako kot na prejšnji tekmi so stopnjevali ritem, v drugem delu pa v le nekaj minutah najprej poskrbeli za preobrat, potem pa še za zvrhano polno mrežo velikih tekmecev.

Ti so se po jeseniškem izenačenju na začetku tretjine po treh hitro prejetih golih v 31. minuti znašli v zaostanku; za kanček upanja je poskrbel Koren z drugim ljubljanskim zadetkom za 2:4, toda ta gol je bil nazadnje tudi zadnji za goste. Odgovor Jesenic pa je bil spet hiter: še do konca druge tretjine so z izkoriščanjem napak in slabih obrambnih akcij nasprotnika, pa tudi številčnih prednosti po številnih izključitvah zeleno-belih, zlahka prišli še do dveh golov in po dveh tretjinah je bilo na semaforju že 6:2 - natančno takšen pa je bil tudi izid prejšnje tekme.

V zadnji tretjini so železarji opazno spustili ritem. V vratih zmajev je prišlo do menjave, v zadnjem delu je nalete domačih ustavljal Tilen Spreitzer, potem ko je Kristan v prvih 40 minutah kljub šestim prejetim golom z nekaj obrambami preprečil še večji zaostanek svoje ekipe.

Kljub bolj sproščenemu pristopu pa kakšnih 3000 navijačev, ki so navdušeno pozdravili zmago svojih ljubljencev, ni bilo prikrajšanih za zadetek tudi v tretji tretjini, piko na i je za šesto zmago železarjev v sezoni (upoštevajoč tudi jesensko finalno pokalno tekmo) poskrbel Jezovšek v 53. minuti.

Do konca rednega dela lige imajo državni prvaki še deset tekem, naslednjo 16. januarja v gosteh pri Salzburgu, zeleno-beli pa še osem, tudi njihov prvi naslednji tekmec pa bodo mladi Salzburžani 14. januarja.