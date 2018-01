»Grožnja balistične rakete. Nemudoma išči zavetje. To ni vaja,« je bilo nujno sporočilo, ki je številne prebivalce Havajev zbudilo in prestrašilo nekaj čez osmo uro zjutraj. Kakšnih 15 minut kasneje pa so v agenciji za nadzor nujnih primerov prek twitterja sporočili, da grožnje z raketo ni. Da je prišlo do napake, so kmalu potrdili tudi pri ameriški mornarici. Nekaj pred deveto uro zjutraj so prebivalci na telefone dobili še eno obvestilo, v katerem so jim sporočili, da je šlo v prvem opozorilu za lažni alarm.

HAWAII - THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 13 January 2018

Zaenkrat sicer še ni znano, kako je do napake prišlo in koliko ljudi je dobilo opozorilo, je pa jasno, da je vsaj za kratek čas (na spletnih družbenih omrežjih) nastala panika. Na Havajih so namreč pred manj kot dvema mesecema zaradi strahu pred jedrskim napadom Severne Koreje znova vzpostavili sirene, s katerimi so v času hladne vojne prebivalce opozarjali pred nevarnostjo napada. Če bi do tega res prišlo, bi Havajce o bližajoči se raketi uspeli obvestiti zgolj kakšnih 15 minut prej.