Po ocenah policije, ki jih povzema avstrijska tiskovna agencija APA, se je na ulicah zbralo kakšnih 20.000 ljudi, protest pa za zdaj poteka mirno. Organizatorji govorijo celo o 80.000 udeležencih.

»Naše države ne bodo zavzeli fašisti,« je ob začetku zborovanja poudaril aktivist Platforme za človeško azilno politiko Michael Genner. Poleg omenjene platforme sta k protestom pozvali še združenji Ofenziva proti desnici in Platforma radikalna levica.

Vodja svobodnjakov in podkancler Heinz-Christian Strache je dopoldne na tradicionalnem srečanju stranke ob začetku leta poudaril, da bo vladajoča koalicija ustavila nezakonito priseljevanje v Avstrijo. Ob tem je bil kritičen do odgovornih, ki so bili na oblasti med begunskim valom leta 2015, češ da so popolnoma odpovedali.