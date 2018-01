Kot so po pisanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili prireditelji, bosta na prireditvi sodelovala pop zvezdnica Katy Perry in izvršni direktor Disneya Robert Iger.

Miška Mini sicer letos praznuje 90. rojstni dan. Prvič se je pojavila v črno-belem filmu Walta Disneya Steamboat Willie iz leta 1928. Od tedaj se je mišja dama v rdeče-beli pikčasti obleki pojavila v več kot 70 filmih.

Steamboat Willie je bil takojšnja uspešnica, saj je prišel v času, ko je tehnološki napredek na filmu in radiu preoblikoval množične medije. Do konca leta 1930 je bil Miki Miška zvezda več kot 100 risanih filmov, do leta 1947 mu je Disney tudi posojal glas. Do leta 1935 so se rodili še drugi Disneyevi junaki, poleg Mikijeve prijateljice Mini še racman Jaka, Pluto in drugi.

Na Pločniku slavnih ima danes svojo zvezdo vrsta likov in sveta animiranega filma. Miki Miška je bila prva zvezda animiranega filma, ki je svojo zvezdo dobil leta 1978 ob 50. rojstnem dnevu. Zajček Dolgoušček, v izvirniku Bugs Bunny, jo je dobil leta 1985, racman Jaka pa leta 2004.