Podrobnosti o ženski in njenem primeru niso znane, ker se bolnišnica sklicuje na varovanje bolnikove zasebnosti, česar pa na video posnetku, ki je zaokrožil po družabnih medijih, sicer ni bilo videti. Mimoidoči Imamu Baraka je dogodke posnel in varnostnike vprašal, če bodo res žensko pustili na pol golo v mrazu, nakar so se mu umaknili z besedami, da jo je zdravnik odpustil iz bolnišnice.

Posnetek je povzročil ogorčenje pri skoraj vseh ljudeh, ki so ga videli, a primer ni osamljen. Washington Post poroča o 100 milijonov dolarjev vredni tožbi moškega iz Virginije, ki so ga na podoben način lani v mrazu pustili pred bolnišnico v Fairfaxu. Oblečen le v bolniško haljo je naredil nekaj korakov proti cesti, nakar ga je zbil avtomobil in so ga morali sprejeti nazaj v bolnišnico, kjer je nekaj tednov preživel v komi. Tožbo je sprožila hčerka, ki je še vedno ogorčena nad bolnišnico, da je ni nihče poklical, da bi očeta varno spravila domov.

Univerzitetna bolnišnica Howard v Washingtonu je lani odpustila dva policista in nadzornika, ker so iz bolnišnice vrgli bolnico, in to kar z vozička na tla pred avtobusno postajo. Primer bi prikrili, če ne bi bilo mimoidočih s pametnimi telefoni. Decembra lani so v kalifornijskem Sacramentu iz bolnišnice s taksijem proti zavetišču za brezdomce odpustili pacienta, za katerega potem v zavetišču ni bilo prostora, v Las Vegasu pa je več bolnikov vložilo tožbo proti državni bolnišnici, ki je revne paciente na avtobusu poslala preko državne meje, naj se z njimi ukvarja nekdo drug.

Ameriški zdravstveni sistem je za tiste, ki nimajo denarja ali dobrega zavarovanja, tudi po reformi predsednika Baracka Obame še vedno srhljiv, nekatere bolnišnice pa se obnašajo kot podjetja z Wall Streeta ali mafijske združbe, ki jih zanima le zaslužek. Leta 1986 je bil sprejet zakon, ki bolnišnicam nalaga, da paciente odpustijo le v varno okolje in večina to spoštuje.