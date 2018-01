Kot prva je od štirih Slovenk nastopila Maja Vtič, ki je z 81 metri in 89,5 točkami ujela finalno serijo na 28. mestu. Podobno je uspelo tudi Niki Križnar z 82 metri in 91,6 točkami, kar je bilo dovolj za 25. mesto po prvem skoku. Špela Rogelj je nato s ponesrečenim skokom pri 77 metrih in s 85,0 točkami žal prvič letos ostala brez točk na 31. mestu. Kot zadnja je, ob včerajšnji diskvalifikaciji Eme Klinec, skakala najboljša Slovenka letos, Urša Bogataj. Pristala je pri 92 metrih in s 113,6 točkami napovedala novo vrhunsko uvrstitev. Po prvi seriji je zasedala 7. mesto.

Vodili sta vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala. Norvežanka Maren Lundby je s 95,5 metri in 134,0 točkami imela lepo prednost pred Nemko Katharino Althaus, ki je pristala pri 93,5 metrih, zbrala pa je 128,0 točk. Tretja je bila domačinka Juki Ito s 93,5 metri in 124,6 točkami, četrta pa Sara Takanashi s 93 metri in 122,4 točkami.

V finalni seriji je Vtičeva skočila dva metra dlje kot v prvi, s skupno 175,5 točkami pa se je dvignila do 26. mesta. S 86,5 metri in 16. oceno finala ter skupnim zbirom 182,9 točk je nekaj pridobila tudi Križnarjeva, ki je končala na 22. mestu. Še enkrat je nato svojo nalogo zelo dobro opravila Bogatajeva, ki je z 88 metri in vnovično sedmo oceno serije ter s skupno 217,3 točkami napredovala do končnega šestega mesta, kar je najboljša slovenska uvrstitev te sezone. Prej je bila najboljša osma na veliki skakalnici v Lillehammerju.