Aljaž Bedene je kljub neugodnemu žrebu na prvem letošnjem teniškem turnirju za grand slam, odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, ko je za nasprotnika izvlekel proslavljenega Švicarja Rogerja Federerja, drugega nosilca, med športnimi novinarji nenadoma postal izredno iskan s svojo teniško zgodbo in ponovno vrnitvijo pod slovensko zastavo. In kar je najzanimiveje, v letos povsem prenovljenem, najsodobneje opremljenem novinarskem središču velja enotno mnenje, da bo moral Roger proti Aljažu v prvem kolu pokazati mnogo več kot samo sprehod čez prvo oviro.

Tudi Blaž Kavčič, ki ga kot trener spremlja njegov dosedanji partner v ekipi za Davisov pokal Grega Žemlja, je na turnirskem razporedu, tako kot Aljaž Bedene, povsem v spodnjem delu. Za nasprotnika je dobil po trenutni moči četrtega Francoza, devetindvajsetega nosilca, že rahlo utrujenega Richarda Gasqueta, ki pa še vedno ne podari nobene točke. Bolj enakopravno bo šla v prvi krog ženskega turnirja OP Avstralije Mariborčanka Polona Herzog, saj je na WTA-lestvici le dve mesti (sama je trenutno 93. igralka sveta) nižje od izžrebane nasprotnice Rusinje Ekaterine Aleksandrove, ki so jo v teniške skrivnosti popeljali češki strokovnjaki.

Slovenci še nikdar tako močni

Najzaslužnejši za trenutno izjemno zanimanje za slovenski tenis je predsednik Teniške zveze Slovenije Marko Umberger, ki je decembra po manirah dobre evropske diplomacije z Otoka vrnil domov Aljaža Bedeneta. In tako Slovenija na grand slamu še nikdar ni nastopila s tako dobro uvrščenim igralcem (48.) in tako močno ter številno zasedbo. Ne gre pozabiti, da so ob treh uvrščenih na glavni turnir nastopili v kvalifikacijah še Blaž Rola, Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović, ki se bo verjetno priključila Katarini Srebotnik in Andreji Klepač v glavnih turnirjih damskih in mešanih parov. Včeraj je Jakupovićeva izgubila v drugem krogu kvalifikacij, v katerem jo je s 6:3, 6:4 premagala Tajka Luksika Kumkhum. Kakšen mlad slovenski up pa pričakujemo še v mladinski konkurenci, kjer začnejo boje drugi teden turnirja.

V duhu današnjega neizprosnega profesionalizma predsednik zveze Umberger večkrat deluje kot dežurni na urgenci, kajti vsesplošna epidemija poškodb tujih igralcev in igralk ne prizanaša niti Slovencem. S poškodbami se bojujeta tako Bedene kot Kavčič, pa tudi Hercogovi se je uspelo čudežno sestaviti in se vrniti med elito, po nekaj mesecih sta okrevala tudi Rola in Zidanškova. Poškodbe so že nekaj časa velik problem poklicnih igralk in igralcev tenisa, kajti bogate turnirske nagrade običajno odtehtajo razumno skrb za zdravje. Zato mnogi svoje sicer vrhunsko trenirano telo »prekurijo« čez skrajne meje, kar je že večkrat prostodušno potrdila cela vrsta igralcev in igralk iz prve deseterice.