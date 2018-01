Na tekmi presenečenj v alpski kombinaciji v Wengnu ni posijal rezultatski žarek upanja za slovensko reprezentanco hitrih disciplin. Zgolj Martin Čater se je na skrajšanem smuku uvrstil med najboljšo trideseterico (dosegel je 13. čas), a na slalomu ni bil kos zahtevni progi in je nazadoval na 26. mesto. Med dobitnike točk sta se s 27. in 28. mestom uvrstila še Klemen Kosi in Miha Hrobat, ki sta na smuku skupaj dosegla 34. čas. Tilen Debelak (48. po smuku) je bil 41. in je od uvrščenih tekmovalcev prehitel le Belorusa Jurija Daniločkina in Albina Tahirija s Kosova, medtem ko je za 40. mestom zaostal za več kot sekundo. Boštjan Kline (36. po smuku) in Rok Perko (62. po smuku od 64 uvrščenih) pa po skromnem smukaškem izkupičku sploh nista šla na slalomski start.

Odziv glavnega slovenskega trenerja hitrih disciplin Petra Pena je bil neposreden: »Čatrov smuk je bil vrhunski. Imel je voljo, željo in pravi pristop, da si s slalomom izbori še boljšo uvrstitev. Prikradla se mu je prva napaka, pa druga, nakar se je predal. To je zame nedopustno. Kljub napakam bi bil lahko 18. ali 20., tako pa je bil slabši. Vesel sem za Hrobata, ki je zaradi zdravstvenih težav osvojil točke praktično brez treninga, medtem ko bi se moral Kosi po smuku uvrstiti med najboljših 30, če bi želel poseči po višjih mestih.«

Drugo in zadnjo preizkušnjo sezone v alpski kombinaciji je dobil Francoz Victor Muffat-Jeandet, ki je bil po 27. mestu na smuku prepričljivo najboljši na slalomu. Slalomska proga je bila slabo utrjena, zato so imele na njej izrazito prednost prve startne številke. To je izkoristil tudi Pavel Trihičev, ki se je z drugim mestom prvič povzpel na zmagovalni oder tekme svetovnega pokala. Rus je bil po smukaški preizkušnji 29., na roko pa so mu šli nekateri slabi nastopi specialistov za hitre discipline, med katere sodi večji del slovenske reprezentance. Trihičev, ki velja za slalomskega specialista, skupaj z Aleksandrom Horošilovom dosega uspehe s slovenskim trenerskim znanjem, ki že več let vodi rusko reprezentanco. Italijan Peter Fill je v boju stotink zasedel tretje mesto ter po tem, ko se je nastopu odpovedal zmagovalec prve alpske kombinacije v sezoni Francoz Alexis Pinturault, osvojil mali kristalni globus. Že svojega tretjega v karieri, saj je bil najboljši v smukaškem seštevku zadnjih dveh sezon.

Danes se bodo v Wengnu na najdaljši preizkušnji na svetu pomerili najboljši smukači (ob 12.30), jutri pa bo v Wengnu še slalom (prva proga ob 10.15, druga ob 13.15). »Kline je imel včeraj težke pogoje, a mu odseka na Brügliju in ciljnem S nista uspela. Hitrost je imel dobro. Če se mu bo danes vse poklopilo, bo lahko dosegel dobro uvrstitev,« napoveduje Peter Pen.

Vreme kroji razplet ženskih tekem svetovnega pokala v Bad Kleinkirchheimu. Organizatorji so včeraj stežka izpeljali trening smuka, ki je bil dolg zgolj 38 sekund. Brez treninga ne bi bilo mogoče izpeljati nedeljskega smuka (ob 11.15), medtem ko bo danes na sporedu superveleslalom (ob 10.45). Slovensko alpsko smučanje na avstrijskem Koroškem ne bo imelo svoje predstavnice. Alpske smučarke so te dni zbrane v Kranjski Gori, kjer izboljšujejo pripravljenost v tehničnih disciplinah.