V angleškem prvenstvu bi zaman iskali kluba s tako dolgo serijo prvenstvenih tekem brez poraza, kot jo imata trenutno Liverpool in Manchester City, ki se bosta jutri udarila v derbiju 23. kroga. Prvi je tako neporažen že od 22. oktobra, ko je z 1:4 klonil pri Tottenhamu, o gostih pa tako in tako nima smisla izgubljati besed, saj so v tej sezoni na 22 tekmah vknjižili kar 20 zmag in 2 remija, ob tem pa vmes z 18 zaporednimi zmagami postavili tudi rekord tekmovanja.

A fantastičnim predstavam moštva trenerja Pepa Guardiole navkljub je bil v zadnjem času v središču pozornosti Liverpool. Pa ne toliko zaradi dogajanja na igrišču, temveč precej bolj zaradi tistega na nogometni tržnici. Najprej so namreč poskrbeli za najdražji nakup branilca v zgodovini, ko so Southamptonu za Nizozemca Virgila van Dijka odšteli vrtoglavih 78 milijonov evrov, nato pa še za prodajo Brazilca Philippeja Coutinha v Barcelono za znesek, ki bi jim ob sprožitvi določenih klavzul utegnil nanesti več od dvakratnika omenjene vsote (160 milijonov). Da, dejansko je kar težko oceniti, kateri od obeh zneskov je bolj »nor«, a takšna so trenutna »pravila igre« na trgu. Pri čemer je torej Coutinho za Liverpool že zgodovina, Van Dijk pa je zablestel že na prvi tekmi v dresu novega kluba, ko je v 3. krogu pokala FA na mestnem derbiju proti Evertonu z golom v 84. minuti svojemu moštvu zagotovil zmago in napredovanje. S tem je postal tudi prvi nogometaš po letu 1901 in Billu Whitu, ki mu je uspelo zadeti ob svojem debiju na derbiju Merseyside, v prvenstvu pa naj bi debitiral prav jutri proti Manchestru Cityju.

Ta je bil v nasprotju s tekmecem, ki je zadnjo tekmo igral pred več kot enim tednom, v torek na delu še v ligaškem pokalu (Bristol je premagal z 2:1), poleg fantastične forme pa ga opogumljata vsaj še dejstvi, da je prvo medsebojno tekmo v tej sezoni dobil s kar 5:0 in da na zadnjih treh gostovanjih v prvenstvu ni prejel gola. A po drugi strani je tudi Liverpool neporažen na kar zadnjih 13 domačih ligaških tekmah, ob tem pa je v odlični strelski formi. Na zadnjih šestih uradnih tekmah je vselej zabil vsaj dva gola, s skupno 50 zadetki pa v prvenstvu po številu doseženih golov zaostaja le za Manchestrom Cityjem (64), medtem ko je po točkah četrti (44). Kar pomeni, da jih ima kar 18 manj od tokratnega tekmeca, ki pa je tako in tako praktično že osvojil naslov, saj ima pred najbližjim zasledovalcem, mestnim tekmecem Unitedom, gromozanskih 15 točk prednosti.

Liverpoolu se bo City moral upreti brez poškodovanih Mendyja, Fodena in Gabriela Jesusa, močno je vprašljiv tudi Kompany, Liverpool pa ima na bolniški odsotnosti Bogdana, Clynea in Hendersona, zdravniška služba se močno trudi okoli Hendersona in Morena, kljub manjšim težavam pa naj bi bil pripravljen najboljši klubski in drugi strelec prvenstva Salah, ki je v tej sezoni zabil že 17 golov. Pripravljen je tudi Daniel Sturridge, ki ob pomanjkanju priložnosti menda želi oditi, najraje na posodo, klub pa naj bi bil prej pripravljen na prodajo. In še to: jutrišnja tekma bo 208. medsebojna teh dveh klubov, uspešnejši pa je Liverpool (101 zmaga, 52 remijev, 54 porazov).