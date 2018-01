Primož Pirc, ki je med letoma 2006 in 2012 vodil republiški stanovanjski sklad, se je ponovno znašel na zatožni klopi zaradi spornih nakupov zemljišč. Specializirano državno tožilstvo mu očita zlorabo položaja direktorja sklada. Poleg njega se morata zagovarjati tudi Miran Planinc in Igor Četković, ki jima specializirano državno tožilstvo očita, da sta Pircu pomagala pri zlorabi položaja. Vsi trije so na včerajšnjem predobravnavnem naroku zanikali krivdo, obramba pa je zahtevala izločitev nekaterih dokazov in zamenjavo sodnika, zato se bo kazenski postopek proti trojici nadaljeval, ko bo sodišče odločilo o zahtevah obrambe.

Pirc naj bi poleti 2007 s Četkovićevo družbo NNT sklenil pogodbo za nakup zemljišč v kranjskih Hujah. Sklad naj bi zanje Četkovićevi družbi odštel slabih 6,2 milijona evrov kupnine, pri čemer pa naj bi prodajalec od prvotnih lastnikov ista zemljišča le nekaj dni prej odkupil za bistveno nižjo ceno, in sicer za 3,4 milijona evrov. Istega dne, kot je nekdanji direktor Pirc od NNT odkupil zemljišča v Hujah, je sklad z omenjeno družbo sklenil še eno pogodbo, in sicer za nakup zemljišč v Hrpeljah v Kozini. Zanje naj bi sklad NNT plačal 1,8 milijona, družba pa naj bi zemljišča od prejšnjih lastnikov nekaj dni prej odkupila za manj kot milijon evrov. Po ugotovitvah tožilstva NNT domnevno sploh ni imel denarja, da bi kupljena zemljišča od prejšnjih lastnikov plačal sam. Družba naj bi prejšnjim lastnikom plačala šele po prejemu kupnine od stanovanjskega sklada.

Tožilstvo naj bi sumilo, da je dejanja NNT pravzaprav usmerjal Planinc. Pirc naj bi prav tako vedel, da je sklad preplačal zemljišča, ki jih je odkupil od NNT. Z očitanimi dejanji naj bi trojica republiški stanovanjski sklad oškodovala za več kot 3,7 milijona evrov.