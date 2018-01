Arhitekti iz biroja Triiije so krajanom Mosta na Soči predstavili štiri oblikovne rešitve za nov most čez Sočo. Tega jim je sicer že pred časom narisala direkcija za infrastrukturo, a so krajani le malo pred začetkom gradnje ugotovili, da oblika novega še zdaleč ni podobna sedanjemu kamnitemu ločnemu mostu in da ne prinaša bistvenih izboljšav za pešce. Po njihovem odločnem nasprotovanju jim je direkcija dala tri mesece časa, da poiščejo arhitekta, ki bo narisal most po njihovi meri.

Mostarji so za eleganco Arhitektov jim ni bilo treba iskati, saj se jim je ob prebiranju novice v medijih javil sam. »Ta zgodba me je tako pritegnila, tako da sem vzel telefon in poklical. Kaj takšnega ne počnem pogosto,« pravi priznani arhitekt Andrej Mercina, ki je med drugim projektiral zapore na Dobu, Trnovski pristan in mošejo v Kuvajtu. »Gre za most, ki konstrukcijsko ni nič izjemnega, zato mu moramo dati neko drugo dimenzijo. Iščemo idealno obliko. Vse kaže, da bo to mešanica elegantne konstrukcije, ki pelje čez reko, in lokalnih materialov. Vsekakor pa so to rešitve, ki so izvedljive, ki so jih preverili prometni strokovnjaki, konstruktorji in vodarji,« pojasnjuje arhitekt. Na četrtkovem zboru krajanov so krajani izmed štirih izbrali dve rešitvi, ki ju bodo arhitekti podrobneje obdelali in tudi finančno ovrednotili. Čez štirinajst dni na ponovni predstavitvi pa se bodo morali krajani glede oblike dokončno odločiti. Konec februarja se namreč izteče čas, ki ga je direkcija Mostarjem dala na voljo za nove rešitve. Jasno pa je že, da bo katera koli novoizbrana oblika podražila naložbo.