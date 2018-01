Očitno pa sta si bodoča zakonca življenje uredila tako, da sta oba obdržala svojo svobodo in neodvisnost. Posvečata se vsak svoji karieri in uživata v vsaki minuti, ki jo preživita skupaj. Oba imata za seboj že propadli zakon, za kar pa menita, da jima bo to le pomagalo pri graditvi skupnega zakona, saj imata že veliko dobrih in slabih izkušenj. V novo družino bosta pripeljala vsak po dva otroka, sina in hčer. Prav v združevanju družine so, kot je na instagramu zapisala Paltrowova, prava sodobna družina, saj sta njej bivši in bodoči mož dobra prijatelja. Decembra je denimo počitnice preživela z bivšim možem in otroki, tako da so tabloidi že ugibali, ali nista morebiti več kot le nekdanja zakonca.

Gwyneth Paltrow v zadnjem času slovi po čudaških nasvetih za lepoto. Njen najnovejši nasvet je klistiranje s kavo. V ta namen na svoji spletni strani oglašuje posebno napravo za kavni klistir, ki naj bi »omilil živčno napetost, zmedenost, depresijo in alergijo«.