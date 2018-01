Ne kadi trave, ko voziš

Kakršen oče, takšen sin

Med nadzorom prometa v Šentjerneju so policisti pozno zvečer ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Sedemindvajsetletniku je alkotest pokazal 0,41 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Med postopkom policistov je 62-letni potnik, oče voznika, ki je bil prav tako pod (očitnim) vplivom alkohola, izstopil iz vozila, začel vpiti na policiste in jih žaliti. Nato se je celo usedel za volan in želel namesto sina peljati naprej. Ukazov policistov, naj tega vendarle ne počne, ni upošteval. Policist je zato moral uporabiti fizično silo. Malce sta se prerivala in možakarju je uspelo policista večkrat udariti. Kolikokrat je policist udaril možakarja, ne poročajo. Kakor koli, očeta so policisti hitro obvladali in pozneje še njemu namerili 0,77 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Kaj češ, jabolko ne pade daleč od drevesa.

Padel je z balkona

Na Kobariškem je z balkona večje zgradbe padel mlajši moški in se poškodoval. Zgodilo se je ponoči na območju naselja Drežnica. Petindvajsetletnik je prek ograje balkona padel kar pet metrov globoko. Sumijo, da si je poškodoval glavo, kaj bistveno hujšega pa ni bilo, kar le potrjuje nepisano pravilo, da imajo pijanci srečo. Policisti so namreč ugotovili, da je mladenič »kazal očitne znake alkoholiziranosti«. Oskrbeli so ga tolminski reševalci iz nujne medicinske pomoči in ga odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Tujo krivdo za padec z balkona so policisti izključili.

Kot včasih tovariš Tito

Hrvati poročajo o dveh lovcih, starih 60 in 62 let, ki sta si na nedovoljen način pomagala, da bi prišla do želene trofeje. Sredi noči sta namreč lovila s pomočjo močnega reflektorja. To je kakopak prepovedano, saj močna svetloba divjad oslepi, da obstane na mestu kot paralizirana in je tako za strelca (pre)lahka tarča. Kazen za tak lov je kar visoka, možakarjema grozi do tri leta zapora. Ob tej zgodbici smo se spomnili na maršala Tita, ki so mu po pokljuških gozdovih menda radi nastavili kakšnega gamsa, ga celo privezali na bližnje drevo, da je vrhovni poveljnik lažje prišel do trofeje, ki jo je potem kazal drugim pomembnim državnikom in domači javnosti.

“Sponzoruša”

Beseda iz naslova je v slovenščino težko prevedljiva. Pa saj veste, kaj pomeni, kajne. Lahko dekle, ki je pripravljeno biti v zvezi s fantom le pod pogojem, da jo ta zalaga z ustrezno visoko cenjenimi materialnimi dobrinami. Prav na tako deklico je naletel srednješolec iz Osijeka na Hrvaškem, ki so ga ujeli, ko je po mestu kradel kolesa. »Kriv sem. Iskreno se kesam. Kradel sem, ker sem denar potreboval za dekle. Zahtevna je bila. Razvadil sem jo in zahtevala je vedno več, jaz pa sem bil vedno bolj brez denarja. Zdaj me je sram, saj vem, da se na tak način ne služi denarja,« je pred sodnico jokal najstnik. Sodnica mu je verjela, malo se ji je še zasmilil in obsodila ga je na pogojno kazen. Kaj je zdaj s »sponzorušo«, ni jasno. Verjetno je tako kot fantov denar izpuhtela tudi njena ljubezen.