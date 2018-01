Človeški ostanki, ki so jih lovci našli v gozdu pri vasi Tržić Tounjski na Hrvaškem, naj bi po neuradnih podatkih pripadali sredi leta 2014 izginuli 23-letni Francozinji Anne-Cecile Pinel. Zraven so našli čevlje, zapestnico – vstopnico na festival Memento Demento in slušni aparat. Predvsem zaradi slednjega sklepajo, da gre za pogrešano študentko arhitekture in urbanizma, saj je imela težave s sluhom. Zdaj čakajo na rezultate analize DNK, ki jo bodo opravili na zagrebškem zavodu za sodno medicino in kriminalistiko.

Uporniška in trmasta, a tudi velikodušna in zelo priljudna Pinelova se je rada družila z vrstniki, ki so poslušali trance glasbo in občasno jemali drogo. S kombijem, ki ga je preuredila v avtodom, so se leta 2014 odpravili po Evropi. 17. julija je 23. rojstni dan praznovala na Češkem, od koder se je s sporočilom zadnjič oglasila staršem. Potem so se skozi Avstrijo odpeljali na festival elektronske glasbe Memento Demento pri Primišlju na Hrvaškem. Prišli so na predzadnji dan festivala, na katerem se je zbralo okoli 2000 obiskovalcev z vsega sveta.