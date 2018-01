Otroška paraliza, poliomielitis, je bila največji utemeljen strah mojega otroštva. V petdesetih letih so epidemije te bolezni za seboj pustile nekaj deset mrtvih in še nekajkrat več invalidov. Še vedno lahko prikličem odmev takratne groze ob misli, da lahko umrem ali da me lahko za preostanek življenja vtaknejo v železna pljuča: cilinder, iz katerega mi bo molela glava. Strah so mi vzbujale tudi druge bolezni, ki so se tako kot paraliza pojavljale v nenadnih izbruhih z maloštevilnimi primeri, ki pa so imeli veliko število zapletov in smrti. Bal sem se davice, zaradi katere je s