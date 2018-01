Zgodovinska fronta: Naprednim narodnim strankam se ni uspelo medsebojno povezati

V časovnem obdobju dobrega leta dni bomo Slovenci kar trikrat volili najpomembnejše »krojače« svoje sedanjosti in prihodnosti. Oktobra in novembra lani smo volili predsednika države, junija si bomo izbrali novo vlado in parlament, novembra pa še nove župane in občinske svetnike. Polne roke dela torej za volilne komisije in medije. Ti po stari navadi dogodkov ne bodo le spremljali, temveč jih bodo s pomočjo javnomnenjskih anket na svoj način tudi napovedovali. Svobodne in demokratične državnozborske volitve bodo od leta 1990 v Sloveniji že devete, pred tem so volitve pod to oznako na naših tleh zadnjič potekale leta 1928. Zaradi velike politične in narodnostne razklanosti v tedanjem jugoslovanskem parlamentu, ko je v domu demokracije prišlo celo do streljanja, je kralj Aleksander I. Karađorđević 6. januarja 1929 parlament razpustil in uvedel osebno diktaturo. Prve volitve po volitvah v ustavodajno skupščino leta 1920 so v kraljevini sledile 18. marca 1923. Na Slovenskem so mediji vseh političnih usmeritev poskušali volilce pridobiti na stran stranke, ki so jo zastopali. Pri tem so streljali iz vseh mogočih orožij, da bi oblatili nasprotno stran, rezultat pa je bil ob več kot 70-odstotni volilni udeležbi na koncu takšen: Slovenska ljudska stranka (SLS) je v parlamentu od (za Slovence) 26 razpoložljivih osvojila kar 21 mandatov, Jugoslovanska demokratska stranka (JDS) in Samostojna kmečka stranka (SKS) po enega, Hrvaška kmečka stranka (HRSS) dva, Nemci enega, socialisti pa nobenega. Grmenje v časopisju je sicer napovedovalo drugačen izid.