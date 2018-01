V več kot dveh tretjinah primerov so anketiranci, ki so nekoč v svojem življenju prižgali tobačni zvitek, potem vsaj za neko časovno obdobje postali redni kadilci. »Ta ugotovitev potrjuje nujnost preventive in stališče, da je treba mladim ponuditi manj priložnosti ter razlogov za poskus kajenja cigaret,« opozarja Peter Hajek, soavtor študije z londonske univerze kraljice Marije. Raziskavo, ki je bila objavljena v reviji Nicotine and Tobacco Research, temelji na podatkih osmih ločenih študij, ki so bile po letu 2000 opravljene v Veliki Britaniji, ZDA, Avstraliji in na Novi Zelandiji. Skupaj vsebujejo podatke več kot 216.000 sodelujočih. Ekipa britanskih raziskovalcev je preverila, ali so skrb vzbujajoči izsledki morebiti posledica tega, da kadilci manj pogosto izrazijo pripravljenost sodelovati v takšnih študijah kot nekadilci, vendar se je izkazalo, da ta okoliščina nima bistvenega vpliva. Avtorji pa priznavajo, da imajo študije drugačne omejitve, in sicer da temeljijo na podatkih, ki so jih sodelujoči podali samoiniciativno, in so zato vsi rezultati zgolj približne ocene. »Možno je, da je nekdo, ki je bil vse življenje nekadilec, nekoč poskusil cigareto, a nanj ni pustila vtisa in je povsem pozabil omeniti ta podatek,« je časniku The Guardian razložil Hajek. »A tudi pod pogojem, da se nekdo ne spominja več svoje prve cigarete, se še zmeraj pogovarjamo o več kot 50 odstotkih tistih, ki so po pokajeni cigareti postali redni kadilci.«