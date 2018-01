Na portalu youtube je objavljenih nešteto desničarskih teorij zarot. Kanal Der Volkslehrer (ljudski učitelj) pa je nekaj posebnega. Na njem namreč v svojem prostem času objavlja Nikolai N., ki čez dan poučuje angleški jezik, športno in glasbeno vzgojo na eni izmed berlinskih osnovnih šol. Nestrpne objave nemškega učitelja so vzbudile pozornost berlinske mestne uprave, ki je N.-ja pred nedavnim kazensko naznanila, z utemeljenim sumom, da je tako imenovani Reichsbürger, to je pripadnik gibanja, ki ne priznava sedanje države in njenih zakonov, ampak prisega nemškemu imperiju z mejami iz leta 1937. Te »državljane nemškega imperija« zato že nekaj časa opazuje notranja obveščevalna agencija, Zvezni urad za zaščito ustave. Ko so N.-ja pred dvema letoma zaposlili na šoli, je bilo njeno vodstvo seznanjeno z učiteljevimi svetovnonazorskimi pogledi. Poprej je namreč moral sredi šolskega leta zapustiti drugo osnovno šolo, ker je med poukom predvajal video o teorijah zarot. »Gospod N. nam je zagotovil, da bo poklicno delo strogo ločil od zasebnega življenja,« je Spieglu razložil Harry Könnecke, ravnatelj osnovne šole Vineta. Dogovora naj bi se N. tudi držal. Ko pa se je zdaj izkazalo, da naj bi s svojimi nestrpnimi posnetki kršil kazenski zakonik, je njegovo prostočasno početje postalo problematično. Vodstvo šole ga je zato do nadaljnjega suspendiralo. Najbolj razvpiti nemški profesor se zaradi suspenza javno ne vznemirja. »Naj si na meni polomijo zobe,« je odločen Nikolai N. v posnetku, v katerem še trdi, da se mu je pravzaprav izpolnil načrt. Medijski odmev naj bi namreč sprožil naklepno, da bi si pridobil večjo gledanost.