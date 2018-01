Predsednik Sindikata carinikov Slovenije Dušan Pečnik je poudaril, da Furs nima statusa, ki bi ga moral imeti. »Uslužbenci finančne uprave so napolnili državni proračun, iz katerega se črpa vse, od plač, socialnih transferjev, pokojnin,« je poudaril Pečnik. Lani so po njegovih besedah pobrali prek 15 milijard evrov. Ob pobiranju dajatev pa skrbijo tudi za varovanje zunanje carinske meje EU.

Kot je dodal, ne nameravajo več pristajati na to, da bodo »tretjerazredni organ z najnižjimi plačami«. Če drugim premikajo uvrstitve plač zaradi primerljivosti z zdravniki za tri ali štiri plačne razrede, potem po njegovih besedah tudi sami pričakujejo, da bodo deležni najmanj takih premikov.

Ob skupnih tudi specifične stavkovne zahteve

Ob skupnih stavkovnih zahtevah sindikatov, ki so za 24. januar napovedali stavko, pa imajo tudi nekatere specifične zahteve. Med drugim po besedah predsednika konference sindikata DURS v Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS) Rasima Brdakiča želijo, da se jim v višini 20 odstotkov bruto plače ovrednoti konkurenčna klavzula.

Ena od njihovih zahtev pa je, da se tudi v Furs opredelijo pogoji upokojevanja primerljivo z drugimi, ki to že imajo ugodneje rešeno. Kot je pojasnil Pečnik, so recimo obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja deležni finančni preiskovalci in delavci na mejnih prehodih, ne pa tudi denimo izterjevalci ali inšpektorji.

Pri tem je opozoril, da so zaposleni preobremenjeni, deležni so tudi groženj in tožb, zaradi psihičnih pritiskov na delovnem mestu pa prihaja do daljših bolniških odsotnosti. Poleg tega bi morali organ pomladiti, saj je povprečna starost zaposlenih že blizu 50 let.

Trenutno po kadrovskem načrtu nadomeščajo tiste, ki odhajajo. Če bi želeli pomladiti organ, pa bi jih morali najmanj dvakrat toliko, saj s samostojnim delom na teh delovnih mestih ni mogoče začeti takoj. Učni proces namreč traja tudi nekaj let, pravi Pečnik, ki je prepričan, da bi v prvi vrsti morali pogledati, kje je mogoče postopke poenostaviti.