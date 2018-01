Po besedah glavnega tajnika Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Štruklja današnji pogovori, ki jih sam šteje kot prvi krog pogajanj o stavkovnih zahtevah, ki jih je sindikat postavil pred za 14. februar napovedano stavko, niso bili ravno dolgi, a so bili izpeljani v »konstruktivnem vzdušju, kar je dobro za začetek tako zahtevnih pogajanj«.

Po besedah Štruklja so danes razjasnili, kakšen bo okvir pogajanj, vladni strani so predstavili tudi svoje zahteve in podatke, s katerimi so jih podkrepili. Z vladne strani jim danes ni bil ponujen noben protipredlog, »je pa jasno, da so pogovori stekli«, je dejal Štrukelj v izjavi za medije po sestanku.

Naslednja pogajanja bodo čez teden dni Cilj pogajanj po njegovih besedah je z vlado doseči stavkovni sporazum, do katerega bi prišlo še pred izvedbo stavke. Štrukelj je sicer danes, kot je dejal, Makovec Brenčičevi in Koprivnikarju povedal, da so priprave na stavko zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v polnem teku in da bo skoraj 38.000 zaposlenih, kolikor jih je s svojim podpisom izrazilo strinjanje s stavko, slednjo tudi izvedlo, če bo to potrebno. »Stavka se bo začela 14. februarja, ne bo pa se takrat tudi nehala,« je napovedal. Vladni strani so po besedah Štruklja danes predlagali, da bi drugi krog pogajanj izvedli čez en teden, nato pa bi se pogajali dvakrat tedensko. Sam je pri tem ministra in ministrico razumel, da bo vlada o teh vprašanjih razpravljala na seji, ki bo v četrtek, naslednji dan pa naj bi se s Svizom dogovorila o tem, kakšna bo dinamika pogajanj.