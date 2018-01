Mariborska tožilka Aleksandra Kolarič je do konca sojenja Janezu Pušniku, obtoženemu poskusa umora, groženj in kršitve nedotakljivosti stanovanja, ostala neizprosna. Prepričana je, da bi obtoženi septembra 2016 umor Jožice Keršič izpeljal do konca, če mu tega ne bi preprečil gostilničar Dominik Golob, ki je ženski pritekel v bran in je moral uporabiti vso svojo moč, da jo je rešil pred 135 kilogramov težkim napadalcem. Za poskus umora je tožilka sodišču predlagala kazen 18 let zapora, zaradi groženj šest mesecev, zaradi kršitve nedotakljivosti stanovanja pa sedem mesecev zapora, nakar naj Pušniku izreče enotno kazen 19 let zapora. Sodišče je bilo bolj milostno. Pušniku je še nepravnomočno dosodilo enotno kazen 10 let in devet mesecev.

Davil jo je

Poskus umora se je zgodil 10. septembra 2016 na parkirišču pred gostilno Golob na Zgornji Polskavi. Pušnik naj bi Keršičevi grozil že prej, kar je tudi prijavila policiji, dva dni pred poskusom umora pa je nekdo (tožilstvo je prepričano, da Pušnik) vdrl v njen dom. Tožilstvo zatrjuje, da bi obtoženi žrtev zadavil v pičlih tridesetih sekundah, če se ne bi vmešal gostilničar. »Iz izvedenskega mnenja izhaja, kakšne poškodbe je utrpela oškodovanka. V kazenskem spisu so tudi fotografije. Verjemite mi, da so zelo neprijetne za pogled,« je pripomnila tožilka.

Odvetnik Miha Šošić, ki Pušnika brani po uradni dolžnosti, je mnenju tožilstva, da je njegov klient zrel za 19 let zapora, odločno nasprotoval in predlagano visoko kazen primerjal z mariborskim primerom Matjaža Ferliča, ki je streljal na moškega v avtu in ga zasledoval, pa je tožilstvo ob morebitnem priznanju krivde predlagalo le šest let zapora. »V tisti drugi zadevi se vsaj na prvi pogled zdi, da je očitek bistveno težji glede na to, da je bilo ogroženih več ljudi, a je bila ponudba tožilstva veliko nižja kot v našem postopku,« je opozoril Šošić in dodal še, da tožilstvo ni natančno opredelilo časovnice dogajanja. Sodišče se glede tega ni strinjalo, se je pa strinjalo, da je predlagana kazen previsoka, in Pušniku izreklo več kot osem let nižjo kazen. »Za poskus umora deset let zapora, za grožnje štiri mesece, za kršitev nedotakljivosti stanovanja šest mesecev zapora, nakar se obtoženemu izreče enotna kazen deset let in devet mesecev zapora,« je odločil senat okrožnega sodišča v Mariboru.

Kaj je okoliščina, ki jo je sodišče upoštevalo pri Pušniku, ko mu je za poskus umora izreklo pet let nižjo kazen od zakonskega minimuma (za poskus umora je predpisana kazen od 15 do 30 let zapora), sodnica Andreja Lukeš ni pojasnila, bolj se je osredotočila na nerodnost Pušnikovega zagovora. »Najprej ste se zagovarjali, da ste nedolžni, pa potem, da se ne spomnite ničesar, kar se je dogajalo tiste dni, da imate spominske vrzeli. To je v nasprotju s tem, da ste potem opisovali neke dogodke in iskali alibi. Kako bi našli alibi, če ste govorili, da se ničesar ne spominjate?« je na glas razmišljala sodnica.

Obsodilna sodba Pušniku ni pravnomočna in tudi še ne bo prav kmalu, saj je obramba že napovedala pritožbo, in pričakovati je tudi, da bo enako ravnalo tožilstvo.