V poročilu uvodnih pogajanj, ki je dolgo 28 strani, so stranke sklenile, da bodo omejile število novih migrantov na 180.000 do 220.000 ljudi letno. Čeprav so socialdemokrati zagovarjali pravico združevanja družin tudi za tiste begunce z omejenim statusom zaščite, bo to sprva še onemogočeno. Z novo ureditvijo naj bi to delno omogočili, a omejili na tisoč ljudi mesečno, povzema poročilo nemška tiskovna agencija dpa.

Dodatno vse stranke stremijo k novemu evropskemu preboju in krepitvi Evropske unije. V ta namen so pripravljeni v Bruselj pošiljati več denarja. »EU si želimo finančno okrepiti, zato da lahko bolje opravlja svoje naloge,« piše v poročilu.

Na področju obrambe so se strani strinjale, da bodo okrepili prisotnost nemške vojske v Afganistanu in Maliju, na drugi strani pa omejili svojo prisotnost v boju proti skrajni Islamski državi (IS) v Siriji in Iraku. V Afganistanu nemški vojaki že od leta 2013 niso bojno aktivni, ampak le izobražujejo in podpirajo afganistanske sile. Število nemških vojakov bo v prihodnje verjetno spet štirimestno.

Za izboljšanje socialne politike Stranke v prihodnjem mandatu glede na dokument ne nameravajo višati davkov, kar je bila sicer ena od spornih točk uvodnih pogajanj. Tako SPD ni uspelo uveljaviti svoje volje glede dviga najvišje davčne stopnje, bodo pa solidarnostni prispevek, ki so ga uvedli kot dodatni davek po padcu berlinskega zidu, zmanjšali za 10 milijard evrov. To bo vplivalo predvsem na nižje in srednje prihodke. Čeprav ne nameravajo višati davkov, bodo izboljšali socialno politiko v Nemčiji, v okviru katere si želijo premagati vedno večje socialne razkole. Tako bodo prispevke za zdravstveno zavarovanje v bodoče v enakem deležu vplačevali delodajalci in delojemalci. Glede na dokument ob koncu uvodnih pogajanj so se pogajalci in vodje strank tudi strinjali, da bodo družinam z nizkimi prihodki zvišali otroški dodatek. Dodatno nameravajo v ustavo vpisati pravice otrok.