Ideja v podjetju je ta – uporabnikom družbenega omrežja želijo omogočiti več »pomembnih interakcij« in zagotoviti, da čas, ki ga porabijo na Facebooku, ne škodi njihovem počutju. »Čutimo odgovornost, da naše storitve niso le zabavne za uporabo, ampak tudi dobre za počutje ljudi,« je na svoji facebook strani zapisal Mark Zuckerberg.

V podjetju so v nedavni raziskavi načinov spremljanja vsebin na njihovem družabnem omrežju ugotovili, da pasivno branje objav in novic lahko škoduje zdravju uporabnikov, medtem ko so interaktivno spremljanje, všečkanje in komentiranje lahko pozitivni. »Spreminjam cilj z osredotočanja na pomoč pri iskanju ustreznih vsebin na pomoč pri pomenskih družbenih interakcijah,« je dodal v svojem zapisu.