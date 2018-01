Osumljenec je z njimi na brniško letališče pripotoval z letalom iz Turčije, vsi razen njega pa so uporabljali dokumente drugih oseb. Policisti so domnevno kaznivo dejanje odkrili pri izvajanju mejne kontrole in so v sredo osumljenca, ki ima urejen status za bivanje na območju Evropske unije, pripeljali pred preiskovalno sodnico kranjskega sodišča, ki je zanj odredila pripor.

Kot so danes sporočili s PU Kranj, osumljenci v takih primerih običajno ravnajo iz koristoljubja, saj pri nelegalnem spravljanju oseb čez mejo dobijo plačilo oziroma določeno materialno korist. V zadnjih dveh letih so policisti Postaje letališke policije Brnik obravnavali 162 zlorab listin, od tega 79 leta 2016 in 83 lani.