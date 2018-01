Prometni policisti so med kontrolo v cestnem prometu ustavljali voznico osebnega avtomobila znamke VW Golf, ki je vozila v smeri Rožne Doline pri Novi Gorici. Voznica osebnega vozila ni ustavila na predpisan znak policistov. Z vozilom se ni zaustavila kljub dejstvu, da so prometni policisti s službenim vozilom vozili za njenim in so jo v nadaljevanju večkrat ustavljali na predpisan način.

Več grobih kršitev cestnoprometnih predpisov Voznica je zapeljala v krožno križišče in dalje proti Grčni, z vožnjo je nato nadaljevala po glavni cesti proti Rožni Dolini in v naselje Šempeter pri Gorici. Nato je prečkala državno mejo z Italijo. Prometni policisti so v skladu s sporazumom o čezmejnem policijskem sodelovanju pobegli voznici sledili v sosednjo državo, o čemer so bili obveščeni tudi italijanski varnostni organi. Voznica je med vožnjo tako na slovenski strani državne meje kot tudi v nadaljevanju po ulicah sosednje Gorice grobo kršila cestnoprometne predpise in z agresivno vožnjo ogrožala samo sebe in tudi mnoge druge udeležence v cestnem prometu. Pobegla voznica pa ni prišla daleč, saj so jo slovenski prometni policisti kmalu uspeli ustaviti približno kilometer stran od nekdanjega mejnega prehoda v Mirnu. Pri tem je voznica s svojim vozilom poškodovala tudi službeni vozili slovenske policije.