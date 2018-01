O dogovoru vodij strank morajo sedaj odločiti še posamezne pogajalske skupine. Če se bodo strinjale tudi pogajalske skupine, je naslednji večji korak kongres socialdemokratov prihodnji teden. SPD se je namreč odločila, da bo končno odločitev o vstopu v uradna koalicijska pogajanja prepustila svojim članom.

Pogajalske skupine trenutno razpravljajo o začasnem poročilu o uvodnih pogajanjih, ki je dolgo 28 strani. Ko ga bodo sprejele, se bo ponovno zbrala še velika skupina okoli 40 pogajalcev.

V Berlinu se je v četrtek začel ključni del pogajanj. To naj bi bil zadnji dan uvodnih pogovorov za sklenitev morebitne nove velike koalicije med unijo in SPD, vendar so se ta zavlekla v današnje jutro. Stranke so na pogajanjih obtičala pri temam, ko so migracije, finance in davki.