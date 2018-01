Leta 2017 smo imeli vsaj tri razvpite sijajne požare. Kako veličastno jih je bilo opazovati. Predvsem politika in organi pregona so jih vzeli za svoje. Nikogar niso poslali vsaj v pripor. Zaradi ponovitvene nevarnosti, če drugega ne. A je logično. Saj vendar fizično požara ne moreš ponoviti. Če namreč vse pogori, ostanka ne moreš več vžgati. Zakaj bi potem kdo sedel nekje v brezdelju. Pa tudi več mesecev kasneje, po končanih preiskavah, proti nikomur ni vložena obtožnica. Vse je bilo namreč po predpisih.

Požarna inšpekcija je ugotovila, da so bili papirji Kemisa v redu, sem pa tja malo za dopolniti. Saj so že v preteklosti papirje pregledovali in bi z mnenjem, da papirji niso bili v redu, samo pljunili na svoje preteklo delo pri nadzoru odpadkarjev in tako rekoč sami postali krivci za požar do nebes.

Policija je ugotovila samovžig materialov. Direktor ja ni kriv, če se materiali sami od sebe vžgejo. Sami so krivi ali pa tudi ne. To je pač lastnost določenih mešanic materialov, bog jim pomagaj. Očitno imajo pravico do obstoja po predpisih. Pa tudi če je v neposredni bližini na stotine ton gorljivih odpadkov. Kdo pa bo ugotavljal, kaj vse so Kemisu podtaknili dobavitelji odpadkov. Preveč dela. Baje tudi sežigalnice v tujini ne preverjajo. Mimogrede jim lahko primešaš ostanke gradbenih eksplozivov.

Tudi zdravje prebivalcev in naključnih obiskovalcev ni bilo načeto, tudi dolgoročno ne. Taki so zaključki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. To, če so se nekaterim solzile oči, je samo dobro, da se malo prečistijo. Tudi pljuča je dušilo, a je minilo. Če so nekateri bruhali še naslednji dan od čistega zraka, so verjetno od pijače. Kaj se je nabralo na strehah hiš, in to so ljudje tudi dihali, ni zanimalo nobene uradne ustanove. Zato tega uradno ni. Se ni zgodilo. Tisto solato bodo pa že poplačali z nekaj deset evri. Sicer pa je zemlja onesnažena od prej in mirna Bosna. Če pa bo kdo resno zbolel čez nekaj let, nihče ne bo mogel dokazati, da ravno zaradi Kemisovega požara.

Če so zaposleni zapustili Kemis ob treh, po zaključku delovnega dneva, jim ne moreš zameriti. Tako ni bilo v Kemisu nikogar živega do naslednjega dne. Samo stotine ton nevarnih in gorljivih, a mrtvih materialov. Če bi kakšna zmes materialov postala preveč živahna, bi jo prisotni dežurni varnostnik in gasilec takoj v kali pogasil. Prve minute so bistvene, celo ena sama včasih. Ampak tako bi Kemis imel manj dobička, saj bi moral dežurne plačati. Pa še tako lepega požara ne bi imeli.

Skratka, Kemis in ogenj sta nerazdružljiva prijatelja in tako bo tudi v bodoče. Po predpisih.

Saj, kje pa piše, da požar ni dovoljen.

Mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana